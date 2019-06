O atirador madeirense Duarte Fernandes conquistou esta quarta-feira o título de campeão nacional militar de pistola no calibre 32, no decorrer do 50.° Campeonato de Tiro Militar e das Forças de Segurança, realizado na carreira de tiro do Complexo Desportivo do Jamor, em Lisboa.

O madeirense venceu a disciplina de percussão central, na categoria de homens, sagrando-se ainda vice-campeão...