O madeirense Duarte Fernandes (Club Sports Madeira) conquistou, no último fim-de-semana, o título de campeão nacional Absoluto e no escalão H Seniores, em tiro, no decorrer do Campeonato Nacional de Pistola de 50 metros (P50) e de de Pistola de Percussão Central (PPC), realizado na Carreira de Tiro do Complexo Desportivo do Jamor, em Lisboa.

Neste campeonato nacional, onde também...