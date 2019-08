Duarte e Ricardo apitam no Mundial de Clubes

A dupla de árbitros olímpicos madeirenses, Duarte Santos e Ricardo Fonseca, estão nomeados pela Federação Internacional de Andebol (IHF) para mais um grande evento internacional.

Trata-se do IHF Super Globe 2019, uma prova representativa do Mundial de Clubes da modalidade. Esta importante competição do andebol masculino internacional irá decorrer de 26 de Agosto a 1 de Setembro em...