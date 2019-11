DROTA instaura processo a Afavias e ARM

Susana Prada explicou ontem no parlamento regional, durante a discussão do Programa de Governo para esta legislatura, que o material sólido existente nas praias e na orla costeira destina-se à alimentação do litoral e à protecção costeira e não pode ser extraído do local. A única excepção legalmente admitida é a retirada de calhau rolado para recuperação do património regional,...