O contra-almirante João Dores Aresta está à frente do Comando Operacional da Madeira há pouco mais de dois meses. Pela primeira vez este cargo não é exercido, em simultâneo, pelo comandante da Zona Militar da Madeira. Com ligações familiares à Região - casou na Igreja de São Martinho - pretende dinamizar a relação das Forças Armadas com a população e atrair mais jovens para o serviço...