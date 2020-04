Num país com 60 milhões de habitantes habituados a lidar com problemas sanitários, próprios da precariedade do continente africano, o foco de preocupação da comunidade portuguesa radicada na África do Sul, nesta fase, não está tão focada para o contágio do novo coronavírus, mas para o tempo que durará o isolamento social e para as consequências que acarretarão, sobretudo numa escalada...