Dragon Force Madeira compete no campeonato jogado em casa

A Dragon Force Madeira encontra-se já a participar no denominado Campeonato Dragon Force Home Cup, um desafio colectivo por jornadas e pontos, com recurso às avaliações por vídeo, jogado à distancia e em casa.

Esta foi uma forma encontrada pela Dragon Force para manter a actividade dos jovens atletas durante esta fase de suspensão dos campeonatos de formação em todo o país. Depois do sucesso do Dragon Force Home Challenge, que contou com 18 desafios, sessões de treino diárias e várias actividades pedagógicas, segue-se a Dragon Force Home Cup, que coloca frente a frente as várias escolas que mantém espalhadas pelo país, com o objectivo de demonstrar qual a que treina mais e melhor em casa.

Durante este mês, cerca de 6.000 alunos de 22 escolas de futebol, incluindo a escola da Madeira e as escolas de Bogotá (Colômbia) e Valência (Espanha), vão competir durante 11 jornadas, que antecedem a fase final (dois jogos), respondendo às propostas de execução técnica através da gravação dos seus treinos.

O coordenador da Dragon Force Madeira, Luís Alves, adianta que esta escola vai participar em todos os escalões, numa competição com três jornadas semanais.

A principal meta deste campeonato é colocar à disposição dos alunos uma ferramenta de treino atractiva, com a qual possam continuar a desenvolver capacidades e a divertirem-se.