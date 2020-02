O FC Porto recebe amanhã o Benfica, no jogo de maior cartaz da 20.ª jornada da I Liga, no qual só manterá viva a luta pelo título se travar a marcha triunfal do campeão nacional.

A equipa portuense foi, precisamente, a única a derrotar o líder destacado do campeonato, na primeira volta, ao impor-se por 2-0 em pleno Estádio da Luz, um resultado que precisa de repetir para recuperar...