Dos Himalaias para a Madeira com autenticidade

A ementa é extensa, mas desengane-se quem pensa que estes nomes - Tandori Chicken, o Lamb Tikka, o Lamb Dry, o Lamb Curry, o Everest Shai Korma, o Prawn Kakai, a Chana Masala ou Vegatable Biriyani - são algo só para estrangeiros. É que o novo restaurante ‘Everest Montanha III’, nascido há pouco tempo na Rua do Gorgulho, no Funchal, mais precisamente no Centro Comercial Eden Mar,...