Dois traficantes de heroína levam 9 e 7 anos de prisão

Um cidadão angolano de 55 anos e outro guineense de 62 anos foram condenados, respectivamente, a penas de 9 e 7 anos de prisão pela prática do crime de tráfico de estupefacientes. Um terceiro arguido no mesmo processo foi absolvido. O acórdão foi lido ontem, pela juíza Teresa de Sousa, que presidiu ao colectivo do Juízo Central Criminal do Funchal.

