Dois jovens, suspeitos de terem ateado o fogo florestal/mato que deflagrou ao início da tarde de ontem no sítio do Laranjal, em São Vicente, acabaram detidos no próprio local pela Polícia Judiciária. Os dois rapazes, ambos de férias na Região – filhos de emigrantes no Reino Unido – e já referenciados por comportamento conflituoso, são os presumíveis autores da ignição em zona combustível....