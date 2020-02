Depois de um dia com seis incêndios em mato na ilha da Madeira, ao início da noite de ontem ocorreram dois focos de incêndio. Ambos surgiram por volta das 19 horas, no Porto da Cruz e no Caminho dos Pretos, no Funchal.

O alerta foi dado aos Bombeiros Municipais de Machico que saíram para o Porto da Cruz com uma viatura pesada de combate a incêndios.

Já o fogo do Caminho dos Pretos...