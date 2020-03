A Cruz Vermelha Portuguesa e os Bombeiros Sapadores do Funchal foram accionados, ontem à tarde, para socorrer duas vítimas de um acidente de viação, em Santo António, no Funchal.

O sinistro, um despiste, aconteceu no Caminho da Ribeira Grande, nas imediações do Campo do CF Andorinha. Os Bombeiros Sapadores do Funchal transportaram um jovem para o hospital, que apresentava ferimentos...