Pelo menos dois dos feirantes abrangidos pela desocupação da Feira do Santo da Serra voltaram este domingo a marcar presença, instalando as respectivas bancas, na área do parque de feiras. Um dos vendedores ambulantes arriscou mesmo montar a ‘tenda’ no interior do recinto vedado, ignorando o aviso de que qualquer ocupação posterior ao dia 3 de Novembro seria ilegítima e por isso...