Dois documentários para pensar o ambiente

A Câmara Municipal do Funchal promove hoje mais uma sessão do festival ‘CineEco’, no Cais do Carvão, no âmbito das noites abertas da Estação de Biologia Marinha do Funchal.

“A Estação de Biologia Marinha, tal como é tradição no Verão, dinamiza noites abertas, que incluem visitas guiadas, projecções ou palestras sobre temáticas variadas ligadas ao mar. Este ano, e dada a requalificação...