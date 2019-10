Dois dias apenas para carregar baterias

Sem tempo de paragens, com apenas um dia de folga, o plantel do CD Nacional começou está manhã, no Complexo da Camacha a preparar o seu próximo embate a contar para a II Liga, onde amanhã, pelas 15 horas recebe a visita do Varzim, equipa que ocupa o 13.º lugar com nove pontos, contra os 17 dos alvinegros que são terceiros classificados, mas com mais um jogo que o adversário.

O técnico...