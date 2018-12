Doenças respiratórias matam mais na Madeira

O 13.º relatório do Observatório Nacional de Doenças Respiratórias (ONDR), apresentado ontem, no auditório dos Serviços Sociais da Câmara Municipal de Lisboa, revela que as doenças respiratórias matam, em média, 48 pessoas por dia (duas por hora) em Portugal. A Madeira destaca-se neste estudo ao registar a maior taxa de mortalidade por doenças respiratórias da Europa.

De acordo com...