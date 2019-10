Do soul ao house progressivo no Barreirinha Bar Café

Este fim-de-semana, em pleno Outono, o Barreirinha Bar Café (BBC) dá outra cor às folhas temáticas, no Largo do Socorro, e programou duas sessões de música que vão encher as medidas à clientela que não dispensa entrar com o pé direito em mais um recta final de semana.

Nesse sentido, o BBC acolhe esta sexta-feira mais uma ‘Mitsubishi Session’, convidando para tal efeito o selector...