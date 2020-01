“Então vem cá, não me deixa aqui sozinho; Então vem cá, vou-te levar com jeitinho...”. Este é um dos versos de ‘Atrevido’, o single de ‘Ouro’ que será apresentado ao vivo, no Porto Moniz, com muito crioulo e ao ritmo da kizomba, a “batida do coração”. Falamos de Djodje, o segundo artista confirmado para o cartaz da Semana do Mar 2020, que decorre de 27 de Julho a 2 de Agosto. O...