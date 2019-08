DJ Sil anima 15 festas na Madeira e Porto Santo

Sílvio Freitas (DJ Sil) é, sem dúvida, uma das caras mais conhecidas e com mais carisma do panorama regional da animação, produção de eventos e DJing, algo que conquistou ao longo da última década, sempre com presença nos espaços de referência ao nível da animação nocturna e em eventos por toda a Região.

Neste momento, em que está a celebrar 15 anos de carreira, o mês que entra agora...