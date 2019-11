Divergências na saúde são visíveis

A saúde voltou a ser tema marcante nos trabalhos parlamentares. Pedro Ramos esteve na ALM, durante a manhã de ontem, para apresentar o programa de Governo no sector saúde. Trata-se de uma das área de Governação com mais influência do que o CDS tem vindo a defender e constou do seu programa eleitoral. Isso foi notado quando o debate começou ‘a sério’.

Mário Pereira (CDS) foi dos deputados...