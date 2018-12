Para além dos habituais prémios que distinguiram os melhores da última época, neste novo ciclo, o DIÁRIO e a Coca-Cola European Partners resolveram adicionar três novidades, com a instituição de troféus ao treinador do ano (Costinha), atleta revelação do futebol feminino (Telma Encarnação) e projecto desportivo da época, que foi entregue ao Clube Futebol Carvalheiro, uma colectividades...