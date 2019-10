Disponível para diálogo sem conselho autonómico

O Governo Regional diz-se disponível para um “diálogo profícuo” com o Governo da República, mas rejeita que isso passe por criar um ‘Conselho de Concertação com as Autonomias Regionais’, como proposto pelo PS no seu programa eleitoral.

“Independentemente das posições, que nós vamos tomar e tomaremos sempre na defesa da Madeira, da autonomia e dos princípios que presidem, aquilo que...