Está tudo adiado para a próxima segunda-feira, no que concerne a votação sobre as contas de 2019 da Câmara do Funchal. Depois do longas horas, quer na parte da manhã, quer na parte da tarde, ficou (quase) tudo por decidir em mais uma reunião da Assembleia Municipal do Funchal.

Muitos louvores e votos de pesar marcaram a parte da manhã no lento retomar das reuniões ordinárias da Assembleia...