O director regional do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) da Madeira, Jorge Faustino, foi ontem constituído arguido no âmbito de um inquérito em que é suspeito da autoria do crime de auxílio à imigração ilegal. Ficou sujeito a termo de identidade e residência (TIR), a mais ligeira das medidas de coacção e a única que dispensa a sua apresentação à juíza de instrução criminal....