A direcção clínica do SESARAM e respectivos serviços foram arrastados para a arena político-partidária, “quando esta deve ser minimamente independente para tomar decisões em consonância com critérios médicos e clínicos, e não com base em critérios políticos”. A constatação é assumida pelo deputado socialista, Paulo Cafôfo, que fará hoje uma declaração política no parlamento madeirense...