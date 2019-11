Direcção clínica na mão do CDS motiva reparos

O médico ortopedista João Pedro Mendonça assumiu, ontem, no programa ‘Bola no Ar’ da TSF, que lhe causa “impressão” e “surpresa” o “abrir mão do PSD” com a entrega da direcção clínica do Serviço Regional de Saúde (SESARAM) a Filomena Gonçalves, uma médica que foi candidata pelo CDS e que optou por deixar a medicina pública para abraçar o sector privado.

“Por força da coligação e...