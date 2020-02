A Diocese do Funchal está a promover, no seu site, a petição pública contra a aprovação da eutanásia na Assembleia da República. A iniciativa popular de referendo, alojada no portal da Federação Portuguesa pela Vida, contava com a assinatura ia a caminho, ao fim da tarde de ontem das 20 mil assinaturas.

A Igreja na Madeira coloca-se assim ao lado dos que querem auscultar o povo...