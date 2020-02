Diocese do Funchal debate eutanásia

Na sequência da aprovação na generalidade da despenalização da eutanásia na Assembelia da República, a Diocese do Funchal organiza, na próxima quinta-feira, dia 27 de Fevereiro, um painel de debate intitulado ‘Eutanásia: razões do NÃO’.

A discussão está agendada para as 19h30, no Auditório Casa da Luz, no Funchal e contará com os seguintes oradores convidados: Teresa de Melo Ribeiro, jurista e mandatária da iniciativa popular ‘referendo sobre a despenalização da eutanásia’, da Federação Portuguesa pela Vida; Paula Margarido, jurista e Presidente da Ordem dos Advogados (Regional); João Moura, da Associação dos médicos católicos e Rubina Berardo, economista e ex-deputada, que participou no debate sobre a despenalização da Eutanásia em 2018. A moderação ficará a cargo de Virgílio Nóbrega.

A possibilidade de realização de um referendo, as motivações religiosas e a ética dos médicos serão alguns dos assunto que estarão em ‘cima da cima’ neste painel. Serão ainda apresentados exemplos de outros países europeus (caso da Bélgica) em que a prática da eutanásia já foi liberalizada.