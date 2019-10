Ricardo Franco, presidente da Câmara Municipal de Machico, ofereceu ontem a Tolentino Mendonça uma pintura a carvão do Forte de São João Baptista, da autoria do pintor machiquense Dinarte Sousa, representando o local que o novel cardeal muito bem conhece e onde viveu parte da sua vida, juntamente com a sua família.

“Esta obra foi-me requisitada pela Câmara de Machico pela mão do...