Este domingo, Dinarte Sousa irá estar no Jardim do Cais do Carvão, no Lido, para participar no evento ‘Jardim Arte’, que reúne naquele recinto artistas que estão a dar os seus primeiros passos na pintura, nomeadamente no retrato ao vivo.

O evento, organizado pela Junta de Freguesia de São Martinho, realiza-se, entre as 16 e as 21 horas. Além de pintura, esta iniciativa irá contar...