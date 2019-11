Passados seis anos de ter sido eleito como vereador, Dinarte Fernandes chega a presidente do município de Santana por via da entrada de Teófilo Cunha para secretário regional do Mar e das Pescas.

Considera-se um homem de sorte? Primeiro não gosto que me dêem parabéns por ter chegado a presidente. Só se dá parabéns quando o trabalho está feito e bem feito. Prefiro que me desejem felicidades...