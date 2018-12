Dillaz e Papillon no cartaz do Summer Opening 2019

Depois de termos revelado, no passado dia 14, os nomes do grupo Resistência e de Blaya como as primeiras confirmações do próximo Summer Opening, festival que regressa ao Funchal nos dias 19, 20 e 21 de Julho de 2019, eis que hoje há duas outras novidades de peso no cartaz do maior festival de música do Verão na Madeira, organizado pela Puppetry Productions.

Nesta que será a sétima...