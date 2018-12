Diferença positiva em dia especial fora e em casa

Hoje celebra-se mais um Dia Internacional das Pessoas com Deficiência e é dia também do Dançando com a Diferença, um dos projectos a nível nacional que mais tem pugnado pelo reconhecimento do valor das pessoas com necessidades especiais. Apresenta-se em Odivelas, (distrito de Lisboa) e no Funchal precisamente a assinalar esta data.

O grupo madeirense que promove a inclusão através...