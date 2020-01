O Marítimo oficializou ontem a contratação do médio colombiano Diego Moreno Quintero, 23 anos, que chega aos verde-rubros depois de uma temporada no Atlético Huila, que desceu à II Divisão da Colômbia.

O jovem médio, 1, 80m de altura, de características ofensivas (um oito, na gíria futebolística) chega pela mão do empresário Alexandre Pinto da Costa, filho do presidente do FC Porto,...