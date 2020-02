‘Garfield, um musical com Gatitude’ é a nova peça de teatro produzida pela Yellow Star Company e organizada pelo DIÁRIO de Notícias que, no próximo mês de Março, estará em cena no Centro de Congressos do Casino da Madeira.

O musical, que está destinado a crianças e a famílias, terá uma sessão para as escolas, no dia 20 de Março, pelas 14h30, e duas sessões para o público em geral,...