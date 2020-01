Nada melhor do que começar o ano a rir com uma comédia. A ‘Ding Dong’, peça de teatro produzida pela ‘Yellow Star Company’ em parceria com o DIÁRIO de Notícias da Madeira, irá arrancar gargalhadas ao público madeirense, nos dias 28 e 29 de Fevereiro, pelas 21 horas, no Centro de Congressos do Casino da Madeira.

‘Ding Dong’, que tem enchido as salas por onde tem passado, incluindo...