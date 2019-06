As atletas Diana Baptista e Laura Silva, ambas do Clube Desportivo Escola Francisco Franco, que recentemente se sagraram campeãs nacionais de sub-14 de basquetebol, foram convocadas para um estágio nacional de observação, com vista à formação do grupo de atletas do Centro de Alto Rendimento (CAR Jamor) da próxima época.

Este estágio de observação realiza-se entre os dias 21 e 23...