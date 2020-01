O secretário regional de Saúde e Protecção Civil, Pedro Ramos, reuniu-se ontem com o novo director clínico do Serviço de Saúde da Região, Mário Pereira, médico ortopedista do SESARAM, pedindo-lhe uma “governação clínica orientada e desenvolvida na base do diálogo, da proximidade e da humanização”.

O objectivo deste primeiro encontro foi dar a conhecer as metas definidas pela tutela...