A homenagem aos mortos da Grande Guerra, junto ao Monumento, na Avenida do Mar, foi o ponto alto das cerimónias alusivas ao Dia do Armistício, que ontem, na presença das principais entidades militares e civis, assinalou não só o centenário do fim da 1ª Grande Guerra Mundial, mas também o 97.º aniversário da fundação da Liga dos Combatentes e o 44.º aniversário do fim da guerra do...