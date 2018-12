Dia 23 transfigura Funchal

A Noite do Mercado, que ‘liberta’ pelo ar os aromas a tangerina, poncha e carne vinho e alhos a 23 deste mês, transfigura o quotidiano da baixa do Funchal com influência no antes e depois desta festa que ‘abre’ as hostilidades ao verdadeiro Natal madeirense.

São os casos das alterações na circulação automóvel, dos locais onde poderá apanhar transportes públicos, mas também em relação...