“Quem é que está aqui com convite?”, foi assim que Bruno Nogueira arrancou a primeira de muitas gargalhadas, que marcaram a estreia do seu espectáculo ‘Depois do Medo’, no Funchal.

Com convite ou não, o que é certo é que o humorista português encheu a sala do Centro de Congressos da Madeira no seu regresso ao ‘stand-up comedy’.

Mais de 600 assistiram à primeira sessão do espectáculo...