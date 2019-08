O Mini Eco Bar chega ao fim de Agosto com um balanço positivo da rubrica mensal ‘Anti Arraial Fest Fest’. A aposta nesta temática do clube alternativo da Rua da Alfândega prendeu-se, como o próprio nome indica, com uma sátira aos “inúmeros arraiais” realizados um pouco por toda a ilha durante este mês e tais festividades acabaram por dar aso à criação de uma ideia central: fazer...