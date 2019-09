Hoje é o dia ‘D’ de Mayra Santos

Aos 40 anos Mayra Santos quer tornar-se na primeira mulher a completar a travessia entre o Porto Santo e a Madeira a nado.

A atleta do Clube Naval do Funchal, que recentemente esteve nos Mundiais de natação de Águas Abertas, teve um desejo há anos atrás que era o realizar uma travessia em águas abertas sozinha. “Depois de uma prova de 1500 metros ao largo da Quinta Calaça, sede do...