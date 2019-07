Vinho Madeira vendeu menos mas mais caro

Os números das vendas de vinho Madeira no 2.º trimestre de 2019 e já no acumulado dos primeiros seis meses, mostram quebras em quantidades e valor global das vendas, mas a verdade é que calculando a média por litro vendido, o produto mais reconhecido lá fora está mais caro para quem quer comprar, pelo menos até metade do ano corrente foi assim.

Analisando o quadro/grafismo anexo,...