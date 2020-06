A hotelaria portuguesa vai registar este ano quebras de dormidas entre os 60% e os 80%, o que corresponde a uma diminuição de 34,8 milhões a 46,4 milhões de dormidas. Se assim for, as quebras de receitas deverão chegar aos 80%, o que confira uma perda de 3,6 mil milhões de euros. O cenário é medonho e é traçado pela Associação de Hotelaria de Portugal (AHP), com base nos resultados...