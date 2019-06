Incumprimento em Machico é culpa do SANAS

A falta de nadadores salvadores nas duas praias ‘obrigadas’ a assegurar vigilância a banhistas no Concelho de Machico – Banda d’ Além (areia amarela) e Ribeira do Natal – deve-se ao incumprimento do Sanas e não por má gestão do executivo da Câmara Municipal de Machico (CMM), como acusou o PSD local.

