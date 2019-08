Américo e Luísa vencem Trail Art’Camacha 2019

A Casa do Povo da Camacha e a Associação de Atletismo da Madeira ‘aventuraram-se’ no passado fim-de-semana em realizar aquele que foi o primeiro Trail Art’Camacha’ evento que percorreu as serras daquela freguesia, num percurso de 14 quilómetros km e com um 580 metros de desnível.

Esta estreia mereceu a presença de cerca de 300 inscritos, que assim deram brilho, cor e muita competição...