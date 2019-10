Madeirense ganha bolsa de 1 milhão de dólares

A médica madeirense, Susana Vacas, actualmente professora assistente em anestesiologia e medicina perioperatória na David Geffen School of Medicine da Universidade da Califórnia em Los Angeles, foi premiada com uma bolsa de investigação, no valor de 1 milhão e dólares, pelo National Institutes of Health, para o desenvolvimento de um estudo sobre as situações de delírio e perda de...