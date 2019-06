CMF aprova alterações na Loja do Munícipe

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) aprova hoje, em Reunião de Câmara, alterações de relevo na orgânica flexível da Autarquia ao nível da ‘Águas do Funchal’ e da Loja do Munícipe. O objectivo passa por optimizar o modelo administrativo e assegurar uma gestão de recursos humanos e materiais pautada pela racionalização, eficiência, eficácia e bem-estar, garantindo um “serviço rigoroso...